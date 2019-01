Äripäeval valmis unikaalne raadiosaadete järelkuulamise keskkond

Äripäeva raadiol valmis uus järelkuulamise keskkond.

Äripäev sai valmis uue kasutajasõbraliku raadiosaadete järelkuulamise keskkonna aadressil raadio.aripaev.ee.

"Uus keskkond loodi selleks, et meie tuhandetele saadete järelkuulajatele pakkuda parimat kasutajamugavust. Seal saab igaüks oma eelistuste järgi valida, mida ja millal kuulata," rääkis Äripäeva raadio juht Birjo Must. "Lisaks saame oma keskkonnas paremini tagasisidet, millised teemad kuulajaid kõige enam huvitavad, ja seeläbi täiustada jooksvalt ka võimalusi. Seda me muudes platvormides teha ei saa."

Äripäeva raadio on suunatud ettevõtlikule inimesele, kellele on aeg oluline resurss. Uues keskkonnas saab kasutaja luua endale isikliku profiili, et kuulata just neid saateid, teemasid ja saatejuhte, mille ta oma maitse järgi välja valib.

Raadiosaadete järelkuulamise keskkonda on lihtne kasutada – kõik, kes juba omavad Äripäeva veebikontot, saavad keskkonda sisse logida olemasoleva kontoga. Teistel on võimalik luua konto ja asuda seejärel endale meelepäraseid saateid kuulama.

Kuna tegemist on testkeskkonnaga, siis ootab Äripäev kõigilt kasutajatelt tagasisidet, et arendada välja Eesti parim järelkuulamise võimalus.

2017. aasta septembris alustanud Äripäeva raadiojaam levib Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4 MHz. Raadiosaateid on võimalik kuulata otse ja ka järele aadressil raadio.aripaev.ee.

Äripäeva raadio on mõeldud aktiivsele ja ettevõtlikule inimesele, kes on huvitatud majandusest, investeerimisest, rahandusest, ärijuhtimisest, seadusandlusest, meeskondade juhtimisest, innovatsioonist ja nendega seotud valdkondadest. Raadio kuulajad on liidrid ja eestvedajad: ettevõtjad, juhid, väikeinvestorid, spetsialistid, arvamusliidrid, ametnikud, otsustajad.

Kuulajad saavad olulist infot enam kui paarikümne ärivaldkonna kohta. Kokku on raadios üle 40 iganädalase või -kuise saate. Lisaks on tööpäeviti eetris kolm tundi kestev hommikuprogramm, mille fookuses on päevakajalised majandusteemad ning persoonid. Iga päev lisandub järelkuulamisse umbes viis saadet.

Ootame kõiki verivärsket keskkonda kasutama ja meiega oma kogemust jagama raadio.aripaev.ee!