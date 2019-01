Uus nädal võib tuua Eesti Pangale uue presidendi

Valmistub lahkuma - praegu on Eesti Panga president veel Ardo Hansson. Foto: Andras Kralla Jaga lugu:

Järgmisel nädalal koguneva Eesti Panga nõukogu istung võib lõppeda Eesti Panga uue presidendi nimetamisega, kirjutab ERR.

Keskpanga nõukogu esimees Mart Laar ütles ERR-ile, et nõukogu on kokku leppinud, et jaanuari lõpus toimuval nõukogu istungil esitavad nõukogu liikmed presidendi kandidaate.

"Praegu ei ole võimalik öelda, kas sel istungil piirdutakse kandidaatide esitamisega. See sõltub esitatud kandidaatide arvust ja otsuse teeb nõukogu istungi ajal," lausus Laar.

Loe edasi ERRist.