YIT ühendas Eestis endaga endise Lemminkäineni

Reedel ühinesid YIT Eesti ja YIT Infra Eesti ehk endine Lemminkäinen Eesti, mis tegutsevad nüüdsest YIT Eesti nime all. Kahe firma koondkäive ulatus 2017. aastal üle 130 miljoni euro.

YIT ühendas Eestis kaks ettevõtet üheks firmaks, mille juhina jätkab YIT Eesti senine juhatuse esimees Margus Põim. Foto: Andras Kralla

Ühinemisprotsess algas 2017. aastal, kui Soome ehituskontsernide YIT ja Lemminkäinen nõukogud teatasid ettevõtete liitmisest. Reedel, 25. jaanuaril toimunud äriregistri kande tegemisega on ühinemine lõpule viidud.

AS YIT Eesti tegevusalad on elamu- ja ärikinnisvara arendus, B2B projektid ja taristuehitus. Ettevõtte tegevjuhiks ja juhatuse liikmeks on nimetatud Margus Põim, kelle vastutusvaldkonda kuuluvad ka elamu- ja ärikinnisvara arendus ning B2B-projektid, ning teiseks juhatuse liikmeks YIT Infra Eesti senine juht Tarmo Trei, kelle vastutusvaldkonda kuulub muuhulgas taristuehitus.

YIT Eesti 2017. aasta käive oli 47,7 miljonit eurot ja kasum 3,4 miljonit eurot.

YIT Infra Eesti (endine Lemminkäinen Eesti – toim) oli taristuehituses Eesti üks asfaldi tootjaid ja paigaldajaid. Samuti oli YIT Infra Eesti tuntud geotehnika ja vundamentide rajajana.

YIT Infra Eesti ehk endise Lemminkäinen Eesti müügitulu oli 2017. aastal 85,1 miljonit eurot ja kasum 2,7 miljonit eurot. 2018. aasta lõpetas YIT Infra Eesti 77,4 miljoni eurose käibe ja 2 miljoni eurose kasumiga.