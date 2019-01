Ametiühingud tahavad tuua maksuameti palku kontrollima

Ametiühingud ja erialaliidud on sõlminud viimastel aastatel mitu miinimumpalga kokkulepet, kuid pahatihti ei taheta nendest kinni pidada. Sestap soovitakse anda nende täitmise järelevalveõigus lisaks tööinspektsioonile ka maksu- ja tolliametile.

Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson näeb, et paljud ettevõtted ei pea kinni kollektiivlepingutes kehtestatud miinimumpalga nõuetest. Foto: Raul Mee Jaga lugu:

Ehkki näiteks Autoettevõtete Liit ning Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing on sõlminud bussiettevõtete üldtöö kokkuleppega bussijuhtide miinimumpalga, ei pea enam kui pooled ettevõtted sellest kinni. Samalaadse lepingu sõlmimine ootab õige pea ees ka Eesti-siseseid vedusid teostavate autojuhtide osas, kuid on oht, et ka osad autovedajad hakkavad sellele läbi sõrmede vaatama, kirjutab Äripäeva teemaveeb Logistikauudised.ee.

Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson tunnistas Autovedajate Aastakonverentsil, et kuna paljud ettevõtted ei pea kinni kollektiivlepingutes kehtestatud miinimumpalga nõuetest, plaanivad nad riigilt taotleda maksuametile õigust hakata välja saatma automaatseid maksuarveid neile ettevõtetele, kes maksavad kokkulepitust vähem palka. Nii nagu seda teeb maksuamet nendega, kes maksavad alla riikliku miinimumpalga.

Bussiettevõtetega sõlmiti kollektiivleping juba aastaid tagasi ning aastal 2017 oli selles sektoris miinimum brutopalgaks 835 eurot. Äripäeva 2017. aasta majandustulemuste põhjal koostatud bussiettevõtete konkurentsiraportist selgus, et sajast ettevõttest 53 maksid ametlikult sellest summast väiksemat keskmist palka.

