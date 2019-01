Eesti tippjuhte kimbutab pessimism

Eesti ja kogu Baltikumi tippjuhid on majanduse väljavaadetes pessimistlikud, selgub värskest PwC küsitlusest.

Kui 2017. aastal uskus oma ettevõtte käibe kasvu eeloleva 12 kuu jooksul 83% Eesti tippjuhtidest ning aasta enne seda 67%, siis tänavu on optimiste veidi üle poole ehk 58% ettevõtjatest. 28% arvab, et nende käive jääb eeloleval aastal mullusega võrreldes samale tasemele ja 14% usub, et käive võib väheneda. Lätlastest on Eesti tippjuhid siiski oluliselt optimistlikumad, leedulastega oleme võrreldaval tasemel.