Lihtsad nipid, kuidas end pahalaste sissetungi eest kaitsta

2017. aasta mais levis üle maailma lunavararünnak Wannacry mõjutades hinnanguliselt 200 000 arvutit. Foto: Reuters/Scanpix Jaga pilti:

Küberkurjategijad võivad ettevõttelt raha väljapressimiseks kasutada nii keerulisi kui ka algelisi skeeme, mängides eelkõige inimliku eksimuse peale – ohtude vältimiseks on ülioluline hoolitseda oma küberhügieeni eest.

„Kui enne söömaminekut peseme käsi, et mitte haigeks jääda, siis sama oluline on asjad hoida korras ja puhtad kübermaailmas,“ rääkis Telia ärikliendi üksuse direktor Tarmo Kärsna Äripäeva raadio saates „Viimane mudel“. „Ainult nii on võimalik hoida oma infosüsteeme ja andmeid ohtude eest,“ rõhutas ta.