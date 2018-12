Ettevõtted pettuselaine all

Eesti ettevõtteid on tabanud internetipettuste üha kasvav rünnak. Mõne kuuga on kiirelt kasvanud nii e-kirjaga levivate pettuste ohvriks langenud ettevõtete hulk kui ka saadud kahju, mis tihtipeale ulatub sadadesse tuhandetesse eurodesse.

Internetipetturid mõtlevad välja järjest keerukamaid manipuleerimisviise, kasvavad ka summad, mida välja petetakse, rääkis RIA küberturvalisuse teenistuse juht Uku Särekanno. Foto: Andras Kralla

Kõige keerulisem ja kurjategijatele tulutoovam neist on skeem, kus häkitakse kahe ettevõtte vahelisse meilivahetusse, seda jälgitakse ning pikema meilivestluse ühes etapis esinebki kurjategija partnerettevõttena ja esitab arve, milles palub muuta pangakonto andmeid. Kurjategija võib püüda ka mõlema poolega eraldi vestelda ning raha välja petta. See tähendab aga, et ühe teatava perioodi jooksul ei tea kumbki osaline, et meilivestlused on kaaperdatud.