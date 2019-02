Ettevõtjad: riik eelistab hangetel riigiettevõtteid

Kui valimiste eel on pea kõik erakonnad on lubanud enamiku riigiettevõtteid erastada, siis igapäevaelus hoiab riik ettevõtjate Riho Everi ja investor Veikko Maripuu sõnul mitmest sektorist kümne küünega kinni. „See on ettevõtjate initsiatiivi tapmine,“ ütles Maripuu. Poliitikud seevastu probleemi ei näe.

Luku-Expert OÜ juhatuse liige Riho Ever leiab, et riik kipub liiga palju eraettevõtlust segama. Foto: Andras Kralla

Luku-Expert OÜ juhatuse liige Riho Ever vaidleb eelmise aasta suvest saati elektriautode laadimisvõrgu ELMO erastamise riigihanke üle. Hoolimata parima pakkumise tegemisest jättis majandusministeerium Luku-Experdi kõrvale ja kuulutas võitjaks hoopiski riigile kuuluva Elektrilevi. Hanke üle käib vaidlus kohtus.