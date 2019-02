Sisustaja: Ettevõtte visiitkaardiks on sisearhitektuur

Sisearhitekt Ville Lausmäe sõnul võib Eesti kontorite puhul näha praegu midagi sarnast nagu üheksakümnendatel kodukujundusega – ühel hetkel see lihtsalt avastati, kirjutab värskelt Äripäeva tellijatele ilmunud ajakiri Sisustaja.

"Nõukogude ajal tegeles sisearhitekt Eestis ju ainult kas seeriamööbli või avaliku interjööriga. Alates üheksakümnendatest võib rääkida professionaalsest sisearhitektuurist kodudes. Mina tunnen, et nüüd on toimunud see murrang ka ettevõtetes,“ leiab Lausmäe.