Guardtime loob globaalse äriplatvormi koos KPMGga

Guardtime’i Eesti juht Ain Aaviksoo. Foto: Ken Rohelaan Jaga pilti:

Eestlaste küberturvalisuse ettevõte Guardtime sõlmis New Yorgis lepingu maailma ühe suurima audiitor- ja ärikonsultatsioonibürooga KPMG, et pakkuda ühise platvormi abil läbipaistvaid, jälgitavaid ja turvalisi äriprotsesse nii tarneahela, hangete, finantside, tuvastamise kui ka pilveteenuse korraldamiseks.

KPMG on Ernst&Youngi järel juba teine neljast maailma juhtivast audiitorfirmast, kes on tunnistanud strateegilise partnerluse kaudu Guardtime'i blockchain’i lahendused parimaks, mida täna turul pakutakse. “See on suur tunnustus ettevõtte enam kui 10aastasele arendustööle ning avab meile maailmas täiesti uued võimalused,” ütles Guardtime’i Eesti juht Ain Aaviksoo.

Aaviksoo sõnul pakub blockchain enim väärtust organisatsioonidele, kes soovivad saavutada edu digitaalse innovatsiooni kaudu. “Järjest keerukamaks muutuvas maailmas edukaks toimetulekuks kaasnevad mitmed usaldusega seotud probleemid ja kulud, mis on seotud näiteks auditeerimise, teenuste skaleeritavuse või andmetöötluse turvalisuse tagamisega. Blockchain’i-tehnoloogial põhineva platvormi kaudu on võimalik hajusalt toimuvaid äriprotsesse automatiseerida ja seeläbi kulusid vähendada või uusi ärivõimalusi avada, kuna andmete töötlemine on läbipaistev ja turvaline,” selgitas Aaviksoo.

KPMG USA haru blockchain’i valdkonna arendusjuht Arun Ghosh selgitas, et Guardtimega sõlmitud koostöö annab nende klientidele edaspidi juurdepääsu turvalisele digitaalsele platvormile. “KPMG tugev äriline ja tehniline kogemus koos Guardtime'i blockchain’i platvormiga kujundavad äri ümber valdkondades, mis hõlmavad seni veel palju manuaalseid protsesse, aga kus andmete täpsus, usaldusväärsus ja turvalisus on äärmiselt olulised,” selgitas Ghosh blockchain-platvormi väärtust.

Guardtime'i KSI blockchain’i tehnoloogia on oma olemuselt matemaatiliselt tagatud küberturvalisuse lahendus digitaalsete andmete ja seadmete kasutuse ning väärkasutuse tuvastamiseks. Tänu oma ülesehitusele võimaldab blockchain säilitada digiandmete muudatuste ajalugu, tuvastada kohe, kes ja millal on digiandmeid muutnud, ning kasutada neid võimalusi korraga suure hulga andmete puhul kiiresti ja korraga.

Koostööleppe osapooleks olev KPMG on rahvusvaheline auditi-, maksu-, õigus- ja ärinõustamisteenuseid pakkuvate ettevõtjate võrgustik, liikmesfirmadega 154 riigis, kus töötab kokku üle 200 000 spetsialisti.

Guardtime'i 2017. aasta käive oli 4,6 miljonit eurot ja puhaskasum 0,45 miljonit eurot, aasta varem olid numbrid 3,9 miljonit ja 0,1 miljonit eurot.

Guardtime’i tehnoloogiat on integreeritud paljudesse Eestis kasutatavatesse e-teenustesse, nagu näiteks Riigi Teataja, kinnistusraamat, äriregister jm. Samuti teeb ettevõte koostööd nimekate rahvusvaheliste institutsioonidega nagu maailma suurim kaitsetööstusettevõte Lockheed Martin, USA sõjavägi, tehnoloogiaettevõte Ericsson jt.