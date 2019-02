Välisvärbamise toetus kasvab

Ettevõtlusminister Rene Tammist.

Ettevõtetele välismaalaste värbamiseks mõeldud toetus kasvab 3000 eurole ning toetust saab edaspidi taotleda ka loodus- ja tehnikateaduste spetsialistidele.

"Lisaks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna spetsialistidele saab värvata välismaalt loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistide. Samuti võimaldatakse toetust taotleda välismaa äriühingu filiaalidel ning suurendatakse maksimaalset toetust 2000 eurolt 3000 euroni, kuivõrd kehtiv toetuse summa on osutunud välisspetsialistide värbamise kogukulusid arvestades liiga väikeseks," selgub majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse eelnõust.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse andemetel kulub ettevõtjatel välisspetsalisti värbamiseks hinnagulislt 10 000 eurot, samas kui Eestist värbamise kulu on olenevalt ametikohast 2000–5000 eurot.

Erialade laiendamise kohta on eelnõus märgitud, et Eestis on töötavate loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistide arv jäänud viimasel kümnendil pea muutumatuks.

2017. aastal töötas Eestis 4674 täistööajaga teadlast ja inseneri, neist alla poole (1585) ettevõtlussektoris. Kui Euroopa Liidus keskmiselt oli teadus- ja arendustegevuses töötajaid 0,69%, siis Eestis vaid 0,28%. Näiteks toiduainete tööstuses on viimase kümne aastaga teadlaste ja inseneride arv langenud viis korda, puidutööstuses on kahanemine olnud sama kiire (2016. aastal töötas sektoris statistikaameti andmetel vaid kolm teadlast ja inseneri).

Toetust maksab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, toetuse maksumus on kuni 4 miljonit eurot ja seda makstakse riigieelarvest.