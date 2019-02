Raadiohommikus: Eesti juhte võib olla tabanud uus moeröögatus

Keskastme ja tippjuhid on vaimustunud coaching'ust. Kas tegemist on moevoolu või tõhusa abimehega meeskondade ja juhtide arendamisel, küsime coach'ina tegutsevalt Toomas Tamsarilt.

Viimastel aastatel on keskastme ja tippjuhid vaimustunud coaching'ust. Kas tegemist on moevoolu või tõhusa abimehega meeskondade ja juhtide arendamisel, küsime esmaspäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis coach'ina tegutsevalt Toomas Tamsarilt. Saate näiteks teada, kuidas vältida coach'i ülemaksmist või põrsa ostmist kotis.

LHV vanemmaakler Nelli Janson räägib ettevõtete väärtuse hindamisest ehk kuidas leida üles alahinnatud ettevõtted.

Hommikuprogrammi kolmandaks külaliseks on Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv, kes kommenteerib president Kersti Kaljulaidi aastapäevakõnet.

11.00–12.00 "Kuum tool". Uurime poliitikagurudelt Andreas Kajult ja Erik Mooralt, milliseks võivad valimised kujuneda. Samuti arutame, milline erakond on oma kampaaniaga täppi pannud ja kes pange astunud. Saatejuht on Eliisa Matsalu.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Seekordse saate teema on kutseharidus. Saatekülaline on Tallinna Tööstushariduskeskuse IT-õppevaldkondade juhataja Eduard Brindfeldt, kellega räägime mullu sügisel käivitunud tööstusinformaatika erialast ja kutsehariduse probleemidest. Teiste seas on juttu nii õpilaste kui ka õpetajate puudusest. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saade on salvestatud majanduskonverentsil "Tööstuse äriplaan". Esimeses osas kõneleb Chemi-Pharmi tegevjuht Kristo Timberg. Kuuleme, kuidas ja miks ettevõte uut tehast kavandab, oma IT-süsteeme arendab, andmebaasi korrastab ja ärianalüütikale panustab. Lisaks kuuleme, millised on ettevõtte ootused käesoleval aastal ning milliste ohtudega nad oma tegevuses arvestavad.

Teisena räägib Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tallinna Tehnikaülikooli lektor, tööstusettevõtete konsultant Ingrid Joost. Teatavasti on meil puudus kvalifitseeritud tööjõust, teame ka seda, et koos tehnoloogia arenguga muutub ka tootmine aina automaatsemaks ja digitaalsemaks. Kuulete, milline tulevik võib ees oodata tootmist ja kaubavedu, kas transpordikulud kasvavad, kuhu liigub tootmine ja kuidas jõuab toode kliendini tulevikus.

Kuulake raadiot otse siit.