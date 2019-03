Kristina Kallas: oleme enneolematu töö ära teinud

Kristina Kallas täna valimistulemusi ootamas. Foto: Tanel Meos

Kuigi Eesti 200 esinumber Kristina Kallas ei jõudnud tänavatel kampaaniat teha, tõdes ta, et peaministrikandidaatide roll ongi rohkem debateerida. „Eesti 200 on enneolematu töö ära teinud. Nelja viie kuuga teha ära erakond, täisnimekiri ja valimiskampaania. Vaadake seda inimeste hulka,“ kirjeldas Kallas meeleolu Eesti 200 valimispeol.

Kallas tunnistas, et maikuus poleks ta uskunud sellist tulemust ja inimeste hulka, keda suudeti mobiliseerida. Sestap tundis Kallas end suhteliselt rahulikult. Samuti avaldas Kallas lootust, et tema ja Priit Alamäe hea esinemine ERRi valimisdebattides annab erakonna tulemusele positiivse tõuke.

„Kindlasti andsid kindluse neile, kes olid meie poole kaldu, aga mõtlesid, kui spetsialistid me siiski oleme. Need inimesed said kindlasti kindlust,“ leidis Kallas. Teisalt tunnistas Kallas, et pole kindel kas teledebatid uusi toetajaid Eesti 200-le tõid.

Rääkisime Kristina Kallasega enne e-ja eelhäälte tulemuse selgumist, mistõttu ei soovinud Kallas ennustada, kas nad suudavad tõmmata konkurentidele järele, kui eelhääletuste tulemused ei tule kõige positiivsemad. „Ma olen teadlane, analüüsin numbreid, mitte ei ennusta neid,“ ütles Kallas.

Samas prognoosis Kallas, et näiteks kõige nooremas valijaskonnas saavad suure hulga hääli just uued ja maailmavaatelised jõud. Ta tõi esile EKRE jõulise kampaania, sotside väärtusi ja Eesti 200 uudseid ideid, mis tema hinnangul võivad püüda just protestihääli. „Noored on alati olnud protestimeelesed ja nad ei toeta võitjaid ning suuri,“ märkis Kallas.