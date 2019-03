Meikar: sotse valitsuses pole

Nõmmel kandideeriv sotsialdemokraat Silver Meikar arvab, et tema erakond läheb tõenäoliselt opositsiooni.

Foto: Liis Treimann, Eesti Meedia / Scanpix

"Matemaatika ütleb nii. Erakonna eesmärk on saada 20 kohta parlamendis. Kui me saame sama tulemuse nagu eelmistel valimistel, siis on tulemus hea," ütles Meikar.

Meikar ennustab, et valitsuskoalitsioon tuleb kas Keskerakonnast ja Reformierakonnast või Reformierakonnast, Isamaast ja EKREst.

"Nii meie kui ka Isamaa ei võta nii palju hääli, et olla koalitsioonis koos," märkis ta.

Sotsialdemokraadid saavad eelhääletuse järgi 11 mandaati kella 20.45 seisuga. Riigikogu liikme Kalvi Kõlva sõnul on see tulemus allapool sellest, mida erakond ootas selleks hetkeks. "Mandaate võiks olla 12-13," ütles ta.

Küsimusele, kas nüüd ta näeb oma erakonna koalitsioonis või opositsioonis, vastas Kalvi, et ta ei kiirustaks järjeldustega. "Ootame hommikut ja lõpptulemust, ja siis otsustame," ütles ta.

Enda plaanist rääkides ütles Meikar, et tema suurim huvi on lähitulevikus minna Ukrainasse ja kajastada sealseid valimised. "Olin seal detsembris, külastasin Luganski oblastit, Mariupoli – oli väga huvitav. Oli nii huvitav, et ma nüüd tahan süveneda sinna rohkem," ütles ta.

Meikar arvab, et Eesti valimised on palju "sõbralikumad" kui Ukraina omad. Seal tema sõnul ei tea kunagi, mis kandidaat on kellelegi võlgu. "(Julia) Timošenko on ilmselt seotud oligarhidega. Aga me ei tea täpselt, kellele ta on võlgu. Kas (Ihor) Kolomoiskile, nagu Zelenski? Või kellelegi muule?" ütles ta.

Meikar kavatseb minna Ukrainasse 2–3 nädalaks. Kellena ta sõidab (kas ajakirjanikuna, poliitikuna või kellegi muuna), ta ei täpsustanud.