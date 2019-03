Kaljurand: meil on, millest mõelda

"Miks teisi parteisid rohkem usutakse kui meid? Meil on, millest mõtelda," võtab sotsiaaldemokraatide seisu kokku Marina Kaljurand ja ütleb, et valimised peateemad olid ju põlised sotsiaaldemokraatide teemad – pensionid, toetused, meditsiin, järjekorrad.

marina kaljurand valimisõhtul. Foto: Andras Kralla

Riigikokku kandideerinud Marina Kaljurand arvab, et tema erakonna kesiste tulemuste põhjuseks on see, et erakond viib teistest halvemini oma sõnumit valijateni. "Ma ei tea, kas "pettumus" on õige sõna või mitte, aga kindlasti lootsime paremale. Rahvaküsitlused ka andsid meile 12-13%. See on suur vahe. Kui Eesti 200 ei saa riigikokku, see tähendab, et me kaotasime osa häältest ka nendele, kuna need lähevad nüüd võitjatele: Reformierakonnale ja Keskerakonnale," ütles poliitik.

Halva tulemuse põhjusena nimetas Kaljurand seda, et parteil ei õnnestunud hästi oma sõnumit inimestele viia. "Peame ausalt vaatama, miks me ei jõua inimesteni. Millest nendel valimistel räägiti? Pensionidest, toetustest, meditsiinist, järjekordadest. Need on ju kõik sotsiaaldemokraatide teemad! Kogu Eesti rääkis meie teemadel! Saame öelda, et kogu riik, kõik parteid said täna sotsiaaldemokraatideks. Isegi EKRE. Ja tekib küsimus: miks teisi parteisid usutakse rohkem kui meid? Meil on, millest mõtelda," ütles Kaljurand.

Seda, et Isamaa sai parema tulemuse kui sotsid, selgitas Kaljurand sellega, et nad maksid palju rohkem reklaami eest. "Meil niisugust võimalust ei olnud," ütles ta.

Küsimusele, kas Jevgeni Ossinovski peaks tagasi astuma, vastas Kaljurand, et otsustada on veel vara ja tema arvates on Ossinovski väga hea juht. "Juunis toimub üldkoosolek. Seal tulevad kõik need küsimused arutusele. Ootame pigem seda aega. Aga Ossinovski on väga hea esimees. Ma nägin teda 8-9 kuu jooksul. Ta meeldib mulle väga ja ma väga austan teda," rääkis Kaljurand.