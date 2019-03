Ratase dilemma - kas uskuda oravaid?

Peaminister Jüri Ratas Foto: Liis Treimann

Reformierakond kutsus täna koalitsiooni tegema Keskerakonna, kes aga on oravate kavatsuste siiruse suhtes skeptiline.

Keskerakond kardab nimelt, et tegu on pettekaga ja tegelikult plaanib Reformierakond uuesti sotside ja Isamaa jutule minna. Pall on igatahes Keskerakonna juhatuse käes - reedel peavad nad otsustama, kas Kaja Kallase kutse vastu võtta.