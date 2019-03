Eiki Nestor: Keskerakond sihib liitu EKRE ja Isamaaga

2019. aasta riigikogu valimistel sai Sotsiaaldemokraatlik Erakond 10 mandaati. Sots Eiki Nestor näeb, et pärast Keskerakonna äraütlemist Reformierakonnale on kõige hinnalisemaks pruudiks muutunud hoopiski Isamaa. Foto: Andras Kralla

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liikme Eiki Nestori sõnul ei oleks Reformierakonnal ja Keskerakonnal keeruline kokkulepeteni jõuda. Seega on tema sõnul Keskerakonna äraütlemise põhjus pigem Keskerakonna lootus luua koalitsioon EKRE ja Isamaaga.

Nestor rääkis, et Isamaa on praegu kõige hinnalisem pruut üldse. Juba praegu on erakonna peasekretär Priit Sibul andnud meedias mõista, et nende hind koalitsiooni kõnelusteks on juba kõrgem, kui oli kolmapäeval, mil Reformierakond polnud veel oma esimest otsust teinud.