Eesti on valmis Suurbritanniale ajapikendust andma

Euroopa Liidu esindajad on väljendanud Suubritanniale ajapikenduse andmise suhtes suuremat ettevaatlikkust. Foto: AFP/Scanpix

Vähendamaks kahjusid Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumisel on Eesti valmis hääletama brittidele ajapikenduse andmise poolt, kui viimased seda taotlevad.

Ettepaneku sellise valmisoleku kohta esitas välisminister Sven Mikser neljapäeval ning valitsus kiitis välisministri esitatud seisukohad heaks, teatas valitsuse pressiteenistus.

Kuivõrd Suubritannia ei ole siiani lahkumislepet heaks kiitnud ega ka ilma leppeta lahkumist heaks kiitnud, siis on tõenäoline, et nad küsivad ELilt ajapikendust, mille andmist kaaluma vähemalt Eesti on nõus.

Valitsuse pressiteenistuse vahendas, et Eesti huvides on Ühendkuningriigi korrapärane lahkumine Euroopa Liidust, selle negatiivse mõju minimeerimine ning Euroopa Liidu tõhusa toimimise jätkumine.

"Selle saavutamiseks oleme valmis kaaluma Euroopa Liidu lepingu artiklis 50 sätestatud tähtaja pikendamist, kui Ühendkuningriik seda taotleb. Eesti toetab väljaastumislepingut täiendava õigusliku instrumendi täpsustusi Iiri tagavaralahenduse rakendamise ja lõpetamise kohta ning ühisavalduses toodud täpsustusi tulevaste suhete läbirääkimiste üksikasjade kohta," seisis heakskiidu saanud seisukohas.

Eesti huvides on võimalikult peatselt asuda Ühendkuningriigiga tulevaste suhete kokkuleppimise juurde.