Raadiohommikus: noored streigivad ja Keskerakond kaalub maailmavaadet

Hiljuti Keskerakonna juhatusest lahkunud Raimond Kaljulaid. Foto: Andres Haabu

Hommikuprogrammis tuleb arutlusele viimase nädala kõige põletavam teema – Eesti poliitmaastiku parempööre, mistõttu küsime Keskerakonna poliitikult Raimond Kaljulaidilt, mis toimub tema koduerakonna maailmavaatega.

Samuti on stuudios noorte kliimastreigi eestvedaja Kristin Siil ja digitaalse e-eestluse uus juht Ott Vatter.

Saadet juhivad Allan Rajavee ja Ken Rohelaan.

Päev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 „Äripäev eetris“. Nädala kuumimate teemade üle arutlevad Äripäeva ajakirjanikud Indrek Mäe, Rivo Sarapik ja Viivika Rõuk. Vaatame tagasi, kuidas keris edasi poliitetendus pärast valimisi ja mis on vahepeal toimunud rahapesulainetel.

12.00–13.00 „Digiturunduse praktikum“. Esimeses saates tuleb juttu sellest, kuidas eestlased said Google’i Dublini kontorisse tööle ning mis nad seal tegid ja õppisid. Teises pooles jagatakse konkreetseid nõuandeid Google Adwordsi konto haldamisest, märksõnade lisamisest, testimisest ja optimeerimisest ning klikihindadest. Saates on külas Google Premier Partneri agentuuri ePPC koolitaja Karl Pae. Saatejuht on DreamGrow Digitali juht ja asutaja Priit Kallas.

13.00–14.00 „Fookuses on kindlustus“. Räägime elukindlustuse teemal ehk kuidas tagada pere finantsturvalisus, kui üks ülalpidaja jääb töövõimetuks või sureb. Kui auto ja kodu kindlustamist peavad inimesed loomulikuks, siis enda pere, tervise ja toimetulekuga seotud riskide kindlustamist ei tähtsustata veel piisavalt. Aga miks see nii on ja kes kindlasti peaksid elukindlustuse tegema? Sellest räägivad Compensa Elukindlustuse müügi- ja kliendihaldusjuht Merle Kollom, Mandatum Life'i võtmekliendi nõustaja Taavo Annus ja Swedbanki elukindlustuse valdkonnajuht Kadri Rumm. Saadet juhib Liis Amor.

15.00–16.00 „Ettevõtlusraadio“. Kuidas motiveerida töötajaid ühise eesmärgi nimel panustama? Üks võimalus on osalusoptsioonid, millest räägib Levikom Eesti OÜ tegevjuht Peep Põltsamm, kes on osalenud osalusoptsiooni seadusandluse väljatöötamise aruteludel. Saatejuhid on Swen Uusjärv ja Mart Opmann.

Kuula raadiot otse SIIT.