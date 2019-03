Sõnum poliitikutele: aktsiise ei tohiks praegu puutuda

Rahandusministeeriumi aktsiisimõjude uuring näitab, et aktsiise ei tohiks järsult ei tõsta ega langetada. Järgmine koalitsioon peaks uuringu koostajate hinnangul aga ootama kõigepealt ära turuosaliste eelmise aasta tulemused, mis on tõenäoliselt kehvenenud.

Valkas asub alkoholipood Alko 1000. Foto: Andras Kralla

Rahandusministeerium tellis aktsiisipoliitika mõju uuringu, et järgmistel aktsiisipoliitika üle otsustajatel oleks otsustamiseks võimalikult hea alus. Uuringu peamine järeldus on, et piirikaubandust enam tagasi ei pööra ning järske aktsiisimäära tõuse või langetusi teha ei tasu, sest nende mõju on väga raske prognoosida.