Puitmajatootja Akso-Haus soovib panustada rohkem Eesti turule

Juhuse läbi puitmajade tootmist juhtima sattunud Jana Reitsakas on oma uute väljakutsetega rahul. Ta on püsinud Akso-Haus OÜ kiire arengu juures ja näeb lähiaastatel suurt potensiaali moodulitest puitmajade ehitamisel. „Järjest enam hinnatakse taastuvast ressursist puitehitusi ja inimesed saavad aru, et kiirelt ja sisetingimustest valminud moodulelamud pakuvad kõrget kvaliteeti“. Naisjuhi Jana Reitsakas abil avame puidust moodulmajade tootmise telgitagusid.

Akso-Hausi juhatuse liige Jana Reitsakas. Foto: Marilin Sildvee

Advokaadibüroos Laus & Partnerid praktikandina tööle läinud juristi haridusega Jana Reitsakas sai oma üheks esimeseks kliendiks Akso-Hausi, mis oli juba turul mõni aasta tegutsenud. „Mul ei olnud varasemalt mingisugust ehituse ega metsanduse alast tausta, kuid see teema hakkas mulle koheselt meeldima, puitmaja ehitus oli kohe arusaadav ja südamelähedane,“ kommenteerib Reitsakas, kuidas koostöö ettevõttega kohe alguses hästi klappis.

Juristist juhatuse liikmeks

Advokaadibüroo kaudu puutus Reitsakas kokku peamiselt kliendilepingutega, mida aastast-aastasse tehes järjest enam said selgemaks valdkonna erialased terminid ja Akso-Hausile tehtud tööde maht kasvas. Paar aastat tagasi jõudis koostöö selleni, et Jana Reitsakast sai Akso-Hausi juhatuse üks liikmetest. „Oleme kõik need aastad siin üheskoos toimetanud. Paar aastat tagasi nad vist vaatasid, et mõistlikum on võtta mind oma ettevõttesse tööle,“ naljatab Akso-Hausi naisjuht ettevõttega liitumise üle ja lisab, et tema juhtimisvaldkonda kuuluvad ettevõtte juriidiline pool, strateegia ja turundus. Lisaks hoiab ta ennast siiani äriõigusega kursis ja jätkab tööd ka advokaadibüroos REMO’s.

Akso-Haus on tegutsenud aastast 2004. Ettevõtte praegune juhatus on kolmeliikmeline, juhatusse kuuluvad koos Jana Reitsakasega veel Andres Omer ja Marko Sool. Üheskoos võetakse vastu kõik olulisemad ettevõtet puudutavad otsused. Igapäevases juhtimises Marko Sooli tegevusvaldkond on tootmine ja klientide tellimused, Andres Omer vastutada on personaliküsimused, IT jm halduse pool. Jana Reitsakas tegeleb juriidiliste küsimustega. „Kui kliendil on kindel soov, siis tulen mina mängu, aitan vormistada lepingud, osalen läbirääkimistel ja annan nõu, kuidas saavutada nii, et kõik osapooled on rahul,“ täpsustab Reitsakas oma igapäevast põhitööd Akso-Hausis.

Eritingimused kõrgete majade tootmiseks

Akso-Hausil on kokku viis tootmishoonet, mis asuvad Vasalemmas, Irus ja Paljassaares. Ettevõte valmistab suuri maju ja seetõttu peavad tootmishooned vastama eritingimustele. Akso-Haus on osa tehastest ise enda tarbeks ehitanud. „Kuna toodetakse ka suuri ja kõrgeid maju, siis selliseid tootmishooneid ei ole leida, mis oleks näiteks juba piisavalt suurte ustega, et hiljem tootmisest väljuvat maja kliendile transportida,“ põhjendab Reitsakas, miks ettevõtte ise oma tootmishooned ehitas.

Akso-Hausi tehaste eripära suurendab ka ettevõtte edukust. „Meie tehaste eelis konkurentide ees on see, et saame teha kõrgeid maju,“ lisas Reitsakas.

Akso-Hausi puitmajade tootmine Tammiste tehases. Foto: MARIS TOMBA

Eksport peamiselt naabermaadesse

Moodulmajade ehitus on üldse paremas seisus kui tavaehitus. Kuna tootmine käib sisetingimustes, suudavad nad klientidele pakkuda alati ühtlaselt head kvaliteeti. „Tehases ei huvita, mis väljas toimub, ei sega vihm ega lumi. Kõik kuivab siin kiiremini, nii maarlitööd kui betoonist vundament, lisaks tekib vähem prügi,“ toob Reitsakas välja sisetingimuses ehitamise plussid.

