Kuidas käituda löökaugu tekitatud kahju korral?

Teehooldus on tee omaniku ülesanne ja nii saab omavalitsuselt auto lõhkunud teeaugu eest hüsitist küsida. Foto: Arvo Meeks, Lõuna-Eesti Postimees/Scanpix

Kui sõiduki vigastused on põhjustatud ootamatust löökaugust, on õigus kahjud tee omanikult sisse nõuda.

Löökaugud on igakevadine mure – nendest läbi sõites võib puruneda sõiduki rehv, velg, vedrustus ning teised silla detailid. Kõik taolised sõidutee hooldusega seotud kahjud võib aga sisse nõuda tee omanikult, üldjuhul siis omavalitsuselt või neile teenust osutavalt asutuselt (Tallinnas kommunaalamet), kirjutab logistikauudised.ee.

Eesti Õigusbürool on pooleli vaidlus ühe Harjumaa omavalitsusega, kus sõidukil purunesid löökaugu tõttu kaks rehvi, kuid omavalitsus ei ole nõus kahju hüvitama.

Eesti Õigusbüroo juristi Merike Roosilehe sõnul on väga oluline kohe teavitada juhtunust politseid ning sündmuse asjaolud tunnistaja juuresolekul fikseerida. “Teehooldus on tee omaniku ülesanne ning kui selle puudulik teostus põhjustab liiklejale kahju, võib hüvitist nõuda tee omanikult, kelleks üldjuhul on omavalitsus. Seejuures on väga oluline politsei teavitamine ning asjaolude ülespildistamine. Korrektse asjaajamise korral on omavalitsusel keeruline kahju hüvitamisest keelduda, ka näiteks tee ebatasasusest hoiatav liiklusmärk ei vabasta neid üldjuhul vastutusest,” sõnas Roosileht.

Roosileht lisab, et loomulikult on juhi kohustus järgida liiklusmärke ning kinni pidada liikluspiirangutest. Tee omanikul puudub hüvitamise kohustus, kui suudetakse tõendada asjaolu, et juht ei pidanud kinni liikluspiirangutest ning sõitis näiteks teeoludele mittesobiva sõidukiirusega.

