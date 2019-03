Kallas: meil on veel võimalus

Reformierakonna esimees Kaja Kallas teatas, et president Kersti Kaljulaidil on endiselt kavas valitsuse moodustamise ülesanne Reformierakonnale anda. Samal ajal jätkavad Keskerakond, Isamaa ja EKRE erinevatel teemadel kokkuleppimist.

Täna kogunes uue riigikogu Reformerakonna fraktsioon koosolekule. 34 mandaati saanud erakonnal tuleb oma kabineti lauda pikemaks teha, kuna muidu ei mahu nad enam ühe laua taha ära, rääkis Kaja Kallas (esiplaanil). Foto: Liis Treimann

Kallas rääkis täna ajakirjanikele et Reformierakonna plaan on jätkuvalt rääkida Keskerakonna ja Isamaa erakonna liikmetega, et pakkuda neile koalitsiooni moodustamiseks alternatiivi. „See, mida me praegu kõnelustelt kuuleme – ja seda on vähe, mida me kuuleme –, teeb muret,“ ütles Kallas. Ta selgitas, et Jüri Ratas, Helir-Valdor Seeder ja Mart Helme kasutavad koalitsioonikõneluste kokkuvõtteid tehes palju selliseid sõnu nagu „piirame“, „karmistame“ ja „teeme rangemaks“. „See on kindlasti suund, kuhu me ei taha, et Eesti liiguks,“ rääkis Kallas.

Ta lisas, et osa koalitsioonikõnelustel tehtud otsuseid baseerub ka valedel. Näiteks rääkis eile Mart Helme, et loodav valitsus karmistab reegleid, millega ülikoolid välisüliõpilasi Eestisse toovad. Helme lisas, et Muusikaakadeemiasse on juba aastaid vastu võetud õpilasi Hiinast, kes on muusikakooli esimeste klasside õpilaste tasemega. See aga ei peaks olema Helme sõnul see tase, millega kulutada kvalifitseeritud õppejõudude oskusi ja aega. „Ei saa olla raha, mida need üliõpilased toovad koolidele, selleks ettekäändeks, miks neid siia tuuakse,“ ütles ta.

Kallas ütles täna, et Muusikaakadeemiast on eksmatrikuleeritud vaid viis tudengit ja ülejäänud on tublid õpilased. „Inimeste alandamine ja selle põhjal koalitsiooni ehitamine ei ole õige,“ ütles Kallas.

Kallas ei öelnud, kellega Reformierakond täpsemalt Keskerakonnast ja Isamaast suhtleb. Kuigi Kallas tõdes, et ei saa ennustada, kas Reformierakonna plaan läheb läbi, kinnitas ta, et Reformierakond ei pea oma võimalusi ka olematuks.

Sel nädalal on Keskerakond, Isamaa ja EKRE pidanud läbirääkimisi majandusteemadel. Kaks päeva püsisid poliitikud vaiksena, seejärel anti ülevaade mõnest kokkulepitud punktis.

Ministrikohad veel ebaselged

EKRE liige Jaak Madison ütles Äripäevale, et koalitsiooniläbirääkijad on praegu vaiksed peamiselt seepärast, et läbirääkimiste ajal ei ole eriti mõistlik laialdaselt rääkida võimalikest kitsaskohastest. „Praegu on liiga varane aeg rääkimiseks. Kui on asjad paigas, küll antakse rohkem teada kokkulepetest,“ ütles ta.

Madisoni kohta on läinud liikvele ka jutt, et temast saab uues valitsuses siseminister. Madison vastas selle peale, et tegu on väga suure spekulatsiooniga ja talle keegi sellist pakkumist teinud ei ole. Küsimuse peale, milliseid ministrikohti EKRE enda kätte saada sooviks, vastas Madison naerdes, et nad tahaksid tervet valitsust enda kätte. „Paraku poliitika ja aritmeetika ei anna seda kätte. Kui Keskerakonna, Isamaa ja EKRE valitsus peaks sündima – ja see pole veel üldse kindel, kas sünnib – siis eks portfellid jagatakse enam-vähem võrdselt,“ rääkis ta.

Ta lisas, et ennustamine on tänamatu töö ja spekuleerimine veelgi riskantseim. „See on asi, mida on väga raske kommenteerida. Kui üldse jõutakse koalitsioonikõnelustel nii kaugele, et hakatakse ministrikohti jagama, siis see toimub siiski kõige lõpus. Arvan, et praegu ei tea selle kohta mitte keegi mitte midagi,“ rääkis ta.

Tasub teada. Seni kõlanud kokkuleppeid koalitsioonikõnelustelt:

- Eesti jätkab Euroopa Liidu ja NATO liikmena.

- Jätkatakse e-residentsus 2.0ga.

- Arendatakse digioskusi.

- Ehitatakse välja ülikiire internetiühendus.

- Põhimaanteede neljarajaliseks ehitamiseks võetakse laenu.

- Enamik riigiettevõtteid viiakse vähemalt osaliselt börsile.

- Vähendatakse abortide arvu.

- Vaadatakse üle sisserände kvoodi erandid.

- Langetatakse kütuse- ja alkoholiaktsiisi.

- Luuakse lasterikaste perede täiendavate toetuste süsteemi loomine.

- Tõhustatakse alaealiste kaitsega tegelevate ametkondade ja ühiskondlike organisatsioonide koostööd.

- Ohjeldatakse laste vastu suunatud seksuaalkuritegusid. Selleks luuakse lihtsustatud võimalus – tuvastada registri kaudu seksuaalkurjategijaid.

- Eestist lahkunud inimesi meelitatakse tagasi kodumaale.