Sisustaja: Äge idufirmamaailm keset Mustamäge

Mustamäel WoHo kvartalisse kerkinud 14korruselisse hoonesse on end sisse sättinud Eesti edukamaid tehnoloogiaettevõtteid, müügitarkvara arendav globaalse haardega Pipedrive. Sama põnev, kui on nende töö, on ka töökeskkond, kajastab Äripäeva tellijatele ilmunud ajakirja Sisustaja märtsinumber.

Aeg, mil Pipedrive’i jõuame, on varajane. Päike paistab madalalt, rahuliku vibe'iga muusika on maja äratamas, esimesed inimesed tööle jõudnud.