Kes teevad Eestis parimat turundust? Võitjad teada

Turunduskonverentsi Password 2018 pidulikul auhinnatseremoonial möödunud aasta parimaid turundus- ja meediategusid. Best Marketing International juhi Hando Sinisalu sõnul noppisid tunnustuse suured ettevõtted, mis näitavad, et turunduse professionaalsus on suurtes brändides tugev.

Foto: Ardo Kaljuvee

"Tulevikus ootan ka idufirmade brändide aktiivset osavõttu,“ ütles Sinisalu.

Aasta Turundustegu 2018 Grand Prix võitis Leiburi Kirde saia relanseerimine.

Taust: 2018. aasta juunis muutis Leibur Kirde saia välimust, kuju, kaalu, hinna- ja pakendikujundust, avades muuhulgas ka naise silmad!

Palju õnne teostajatele: Leiburi turundusjuht Annika Oja, pakendiagentuur Koor, loovagentuur Newton, meediaagentuur CMSPHD, sotsiaalmeedia agentuur AD Angels, tootja Cuba Film

Žürii otsustas välja anda ka bränditegu auhinna. Selle võitis projekt Elisa brändi muutumine meelelahustuslikuks.

Avaliku sektori Grand Prix 2018 võitja oli Eesti Geenivaramu „Kingime Eestile juubeliks 100 000 uut geenidoonorit“.

Palju õnne teostajatele: Eesti Geenivaramu turundusdirektor Annely Allik, reklaamiagentuur Optimist Creative / Zavod BBDO, meediaagentuur OMD, digitaalagentuur Optimist Digital.

Foto: Ardo Kaljuvee

Aasta Turundustegu 2018 finaali jõudsid: Elisa brändi muutmine meelelahutuslikuks, Leiburi Kirde saia relansseerimine, LHV Noortepanga kampaania „Tommy Cash on pangas“, Maxima Eesti „Tarkust kogud Maximast“ raamat, Tere piima uus tulemine.

Aasta Turundustiim 2018 auväärse tiitli pälvis LHV turundusmeeskond

Foto: Ardo Kaljuvee

Aasta Meediategu 2018 Grand Prix läks meediaagentuur Vizeumile HBO & Wolti kampaania eest.

Meediategu 2018 brand activation (lansseering, branding/rebranding) kategooria võitja on Elisa Elamuse turule toomine. Meediaagentuur Havas Media.

Meediategu 2018 efektiivse meediakasutuse (ROI) kategooria võitjad on Jysk e-poe müügi suurendamine (meediaagentuur: Inspired) ja Ostuöö Telias (meediaagentuur Vizeum).

Meediategu 2018 innovaatiline meediakasutuse kategoorias sai žürii kõrge tunnustuse HBO & Wolt kampaania. Meediaagentuur Vizeum.

Aasta Turundustegu 2018 žüriisse kuulusid:

Tiina Tali (Aasta Turundustegu 2017 võitja); Tiina Hiob (Tallinna Ülikool); Karola Karlson (Taxify); Heily Aavik (La Ecwador); Heigo Salimaa (Arena Media); Signe Kõiv (Turundajate Liit); Signe Suur (TV3); Katrin Vernik (A. Le Coq); Heili Klandorf-Järvsoo (EAS)

Best Marketing Eesti korraldas Aasta Turundustegu valimist ja andis välja turundusvaldkonna prestiižikaimat auhinda juba 20. korda.

Turundustegu 2017 tiitli võitis Coop Panga lansseerimine.