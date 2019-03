Eelarve oli 80 miljonit, aga töö sai tehtud 2 miljoniga

"Ma tunnen, et võin öelda välja sellise lause – turundus, see on imelihtne! Aga ainult siis, kui teil on olemas väga hea lugu,“ ütles “Teeme Ära” sihtasutuse juhataja Eva Truuverk, kes on juhtinud seda liikumist algusest peale, turunduskonverentsil Password.

"Mina jõudsin oma hea looni 2007. aastal. Saime oma inimestega ühes väikeses Tallinna kohvikus kokku ja Rainer Nõlvak käis välja idee, et võiks koristada kogu Eesti ühe päevaga ära. See tundus tol hetkel muidugi täiesti utoopiline, aga mõte pandi sellegi poolest mulda ja see hakkas vaikselt idanema.“