Ukraina presidendikohta jahivad koomik ja kommiärimees

Koomik ja tuntud telenägu Volodomõr Zelenski on Ukraina presidendivalimiste esimese vooru järel kõige populaarsem kandidaat. Aprilli teises pooles peetakse valimiste teine voor, kus saab selgeks, kas Ukraina riigipeana jätkab senine president Petro Porošenko või ilma igasuguse poliitilise kogemuseta Zelenski. Foto: AP/Scanpix

Ukraina tulevane president on kas praegune riigipea, kommikompanii Roshen omanik Petro Porošenko või ilma igasuguse poliitilise kogemuseta koomik ja telestaar Volodomõr Zelenski.

„Ma tahan öelda aitäh kõigile ukrainlastele, kes ei hääletanud üksnes nalja pärast. See on alles algus, me ei lase rihma lõdvaks,“ kostis 41aastane Zelenski pärast tulemuste väljakuulutamist.