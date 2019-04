Kessler Swedbanki lahkumisest: see on mõttetu teema

Finantsinspektsiooni juhi Kilvar Kessleri sõnul on Swedbanki Eesti turult lahkumise tõenäosus olematu. Samas tõdeb ta, et selle mõju oleks Eestile väga suur. Foto: Liis Treimann

Finantseksperdid peavad Swedbanki lahkumist Eesti turult ebatõenäoliseks, samas saab Swedbanki maine rahapesuskandaali pärast kõvasti kannatada ja see omakorda võib panga jaoks tähendada väiksemaid rahasüste tulevikus.

Kuigi ajakirjanduses on viidatud, et Swedbanki skandaal sarnaneb aina enam Danske omaga ning viimane päädis Danske lahkumisega Baltikumi turult, ei usu finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler sama stsenaariumi kordumist Swedbanki puhul. "See (Swedbanki võimalik lahkumine Eestist – toim) on mõttetu teema. Aga kas see on Eestile oluline? Ma arvan, et on. See ei ole ainult finantsstabiilsuse, vaid ka julgeoleku teema," tõdes Kessler.