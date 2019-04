Nahaalsete prügiärimeestega riik hakkama ei saa

Jäätmeäri hämaramas otsas toimetavad ärimehed on avastanud kiire rahateenimise võimaluse. Mõne kuuga aetakse kokku ebaseaduslik prügimägi, pistetakse taskusse sadu tuhandeid eurosid ning koristamise probleem jäetakse maaomanikule.

Ebaseaduslik prügila Tallinnas Betooni põik 2c kinnistul. Foto: Andras Kralla

Majandusel läheb viimastel aastatel hästi ja ehitatakse hoogsalt. Eriti Tallinnas ja pealinna lähiümbruses. Ehitus- ja lammutusjäätmeid tekib palju. Kuhu need siis viia? Jäätmekäitlejate seas pole saladuseks, et aeg-ajalt tekivad kohad, kus vastuvõtuhinnad on kahtlaselt soodsad.