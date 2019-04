Raadiohommikus: eetris on tulevane ministrikandidaat

Maaeluministrikandidaat Mart Järvik EKRE volikogul, kus kinnitati koalitsioonileping. Foto: Liis Treimann

Teisipäevases raadio hommikuprogrammis tuleb juttu turgude ülevaate kõrval intervjuu tulevase maaeluministri Mart Järvikuga.

Soome valimiste mõjust räägime arvamustoimetuse juhi Neeme Korviga. Hommikut veavad Kaspar Allik ja Meelis Mandel.

Päev jätkub nelja saatega:

11.00-12.00 „Investor Toomase tund“. Kuidas saab ettevõte, mis pole kunagi kasumit teeninud, olla väärt miljardeid dollareid? Miks mõned idufirmad meelitavad ligi suuri investeeringuid ja teised mitte? Kuidas saada edukaks investoriks – milliseid oskusi arendada? Nendele ja teistele küsimustele otsivad Investor Toomase tunnis vastust Paavo Siimann, Ivar Mägi, Kaarel Ots ja Nelli Janson.

12.00-13.00 „Eramaja ehitus“. Saates on külas Tamrexi kommunikatsioonispetsialist Diana Karmo ning tuleohutusosakonna juhataja Margus Oberschneider, kes räägivad, milliseid tuleohtlikke vigu tehakse ehitusplatsil ja hoone hilisemal kasutusel. Räägime lahti, millest koosneb ühe eramu kvaliteetne turvakomplekt ning milliseid tulekustuteid ja andureid tasuks vältida. Saatejuht on Lauri Leet.

13.00-14.00 „Cleantech“. Saates räägime želatiinipõhisest nahalaadsest tootest, mida arendab välja Eesti idufirma Gelatex. Ettevõtte kaasasutaja Mari-Ann Meigo Fonseca tutvustab ideed toote taga ning räägib, kuidas erinevate kiirendite kaudu saab jõuda ühe idufirmaga maailmakuulsate rõivabrändide huviorbiiti.

Lisaks väga konkreetsele tootele räägime ka palju abstraktsemast teemast – suurandmetest ja nende turvalisest käitlemisest. Sellega tegeleb endine Eesti start-up PlanetOS, mille omanik on praeguseks uure rahvusvaheline korporatsioon Intertrust. Kas ettevõtte mahamüümine on ühe idufirma teekonna lõpp või algus ja mida kõike suurandmetega teha saab, räägib PlanetOSi arendusjuht Kritso Iila. Saatejuht on Mart Valner.

15.00-16.00 „Kullafond“. „Poliitikute töölaua" suve lõpus alanud hooaja avasaates pidasid tulise debati maha Eften Capitali tegevjuht Viljar Arakas ja keskerakondlasest peaministri büroo juht Tanel Kiik. Teemaks oli, kas ja miks üldse peaks täide viima Keskerakonna lubaduse, et noored pered saaksid võtta eluasemelaenu ilma sissemakseta. Lubadus jõudis ka kolme erakonna koalitsioonileppesse.

Mida see tähendaks meie niigi ülekuumenenud kinnisvaraturule? Kas see tooks nii palju hapusid laene, nagu Eesti Panga president Ardo Hansson kartis? Kas kodu soetamise nimel on vaja valada higi ja pisaraid, nagu Viljar Arakas arvab? Või peaks riik tulema appi nii palju kui võimalik? Saatejuht on Eliisa Matsalu.

Saade "Poliitikute töölaud" oli esmakordselt eetris 2018. aasta augustis.

Kuula raadiot otse SIIT.