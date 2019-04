KASULIK: 7 äppi, mis aitavad aega planeerida

Elu on eklektiline, ettearvamatu ja ootamatu, mistõttu kipuvad kokkulepped, kohtumised ja sihid igapäeva virvarris kaotsi minema. Moodne tehnoloogia aitab püsida eesmärkide kõrgusel.

Ajaplaneerijad äpid on sekretäri töös suureks abiks.

1. GoalsOnTrack

See eesmärkide saavutamiseks ja isikliku produktiivsuse tõstmiseks mõeldud äpp aitab seada kõrgeid sihte ja need kergelt, justkui mängeldes kinni püüda.

Äppi saad kirja panna kõik sammud, mis sihini jõudmiseks vajalikud, pealegi jälgib see sinu edusamme reaalajas, et midagi ei ununeks.

2. Any.do

See äpp aitab sul saada elu kontrolli alla, hoides kõik sinu märkmed, kokkulepped, meelespead ühes kohas koos. Vajadusel saad kõik oma digiseadmed selle isikliku assistendiga sünkroniseerida.

3. Confluence Cloud

Suurepärane rakendus kõikidele meeskondadele! Koostöö sujuvamaks edenemiseks mõeldud rakendus Confluence võimaldab luua, jagada ja korrigeerida dokumente, koosolekutel tehtud märkusi, projektikavu ja viia kõik tegevused lõpuni. Selle äpiga saab anda lihtsasti tagasisidet igale meeskonnaliikmele.

4. ATracker

Kuhu küll aeg kaob, mõtled sa. See äpp hoiab sinu toimetustel silma peal: talletab, millega tegeled ja kui tõhusalt oma aega kasutanud. Mõlema, nii nimekirja kui ka kalender-vaatega, saad ülevaate, kui kaua aega kulub meilde saatmiseks ja nendele vastamiseks, Facebookis ja Instagramis skrollimiseks ning annab päeva lõpus ausa ülevaate kõikidest sinu tobedatest ja ka kasulikest harjumustest.

5. Asana

Veel üks projekti juhtimiseks mõeldud rakendus, mis lubab meeskonnaliikmetel üksteisega mugavalt ja kiirelt suhelda, faile saata ja kokkuleppeid sõlmida. Sama tõhusalt saab sellega ka isiklikke projekte kontrolli all hoida.

6. Goal setting with Brian Tracy

Sul on mustmiljon ülesannet täita, et jõuda oma unistuste eesmärgini. Nüüd saad hakata startima!

Selle äpi taga on üks tunnustatumaid lektoreid ja mõtlemise innovaatoreid maailmas - Brian Tracey! Koos temaga sa juba õigelt teelt kõrvale ei kaldu ning ükskõik kui ambitsioonikad su isiklikud ja professionaalsed eesmärgid ka poleks, aitab see ajaplaneerija sul graafikus püsida.

7. Pocketbook

Pocketbooki kasutab üle 300 000 inimese, sest see teeb eelarvestamise kiireks ja lihtsaks. See rakendus jälgib tähelepanelikult kõiki su pangakontosid, krediitkaarte, laene, arveid ja investeeringuid, hoiab silma peal sinu kulutustel, kategoriseerib need ja annab sulle aegsasti märku, kui eelarvelimiit hakkab lähenema. Kuid mis on selle rakenduse juures parim? – See ei maksa sulle midagi!