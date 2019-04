Lennufirmad venitavad meelega lennud pikemaks

Üle 30 protsendi lendudest hilineb iga päev vaatamata kavaldamisele rohkem kui 15 minutit. Foto: EPA

Kui 1960. aastatel võttis lend New Yorgist Los Angelesse viis tundi, siis nüüd kulub pisut üle kuue tunni, kuigi lennujaamad asuvad täpselt samades kohtades.

Lennufirmad venitavad reise meelega pikemaks ning väga kõva häälega sellest ei räägi, eriti seetõttu, millist kahju tähendab lendude venitamine keskkonnale.

Põhjus, miks lennufirmad seda teevad, on mõneti loogiline, kirjutab BBC. Venitamisega annavad lennufirmad endale rohkem aega lennata punktist A punkti B. Varem kippusid lennud ootamatuste tõttu palju hilinema ja selle asemel, et teenuse kindlust parandada, kasvatasid ettevõtted hoopis lennuaja pikkust, et äparduste korral ikkagi aja sisse mahtuda. Tegelikult võivad ju isegi reisijad sellega rahul olla, sest tõesti – isegi kui väljalend hilineb, oled lõpuks rõõmus, et maanduda õnnestub ettenähtud ajal.

Teisalt on trendil varjukülgi. Esiteks muidugi kõigi inimeste ajakulu, aga teiseks lubab täpsuse illusioon olla lennufirmadel laisk, neil puudub surve pingutada suurema efektiivsuse nimel. See kõik aga tähendab suuremat õhu saastamist. Lennunduskonsultatsiooniettevõtte ATH Groupi president kapten Michael Baiada ütles, et kui lennufirmad oleksid kavaldamise asemel töökindluse parandamisse investeerinud, oleksid kliendid päriselt kasu saanud. „Praegu on suuremad kulud kütusele, rohkem müra ja rohkem CO 2 . Kui lennufirmad oleksid tõhusamad, läheksid kulud väiksemaks, millest oleks kasu nii keskkonnale kui ka hindadele.“

„Üle 30 protsendi lendudest hilineb iga päev vaatamata kavaldamisele rohkem kui 15 minutit,“ ütles Baiada. Varem oli see 40 protsenti, aga venitamine – mitte süsteemi parandamine - parandas pisut näitajat. „Nad mängivad süsteemiga, et teid lollitada," ütles Baiada.

Tegelikult investeerivad lennufirmad siiski miljardeid sellesse, et olla tõhusamad, kuid siiani pole sellest kasu olnud, hilinemiste protsent püsib. Ometi ütles Baiada, et kuskil 80 protsenti tegureid ühe lennu täpsuse juures on lennufirma enda kontrollida.