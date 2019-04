Rünnakutes Sri Lankal hukkus üle 200 inimese

Foto: EPA

Sri Lanka kirikutes ja hotellides toimunud plahvatustes on hukkunud praegustel andmetel üle 200 inimese ja viga saanud üle 400, vahendab Reuters.

Hukkunute seas on ka välismaalasi, kuid välisministeeriumile teadaolevalt ei ole Eesti kodanikud viga saanud. Välisministeerium jälgib olukorda ja palub kõigil Eesti kodanikel, kes viibivad Kochchikade, Negombo, Batticaloa ja Colombo linnades Sri Lankal, võtta ühendust oma lähedastega. Lähedastel, kellel ei ole õnnestunud piirkonnas viibivate eestlastega kontakti saada, palutakse pöörduda välisministeeriumi poole.

Peaminister Ranil Wickremesinghe kutsus kokku julgeolekunõukogu kohtumise täna päeval. “Mõistan tugevalt hukka need argpükslikud rünnakud meie inimeste vastu. Kutsun Sri Lanka inimesi sel traagilisel ajal olema ühtsed ja tugevad," ütles ta Twitteris.

Sri Lanka oli aastaid sisekonfliktis Tamili separatistidega - kuni 2009. aastani olid pommiplahvatused pealinnas tavalised. 21 miljoni elanikuga riik alles paraneb sellest 26 aasta pikkusest kodusõjast, kus hukkus üle 100 000 inimese.

Rünnak lööb tugevalt Sri Lanka turismisektorit ja mõjutab ruupia stabiilsust, ütles Colombos asuva Equicapital Investmentsi üks juhte Adrian Perera. "Kui julgeolekuolukord ei ole stabiilne, vähenevad ka välismaised otseinvesteeringud, eriti kinnisvarasse. Valitsuse eelarve läheb lõhki. Välismaalased loobuvad oma aktsiatest ja võlakirjadest," kirjeldas ta.

Sri Lanka majanduskasv oli eelmise aasta viimases kvartalis kokku 19 kvartali kõige aeglasem. Kokkuvõttes võtab majandus kasvutempot maha kolmandat aastat järjest. Sel aastal on ruupia tõusnud umbes 4,75 protsenti, aga see on paljuski suur tõus eelmise aasta põhjast, kui riigis oli poliitiline kriis.