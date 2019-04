Operail lõpetab Tapal vagunite remondi

Uue veduri avamine eelmise aasta oktoobris Tapal, kus pakutakse tööd ka remontimisest vabanenud töötajatele. Foto: Vladislav Musakko, Virumaa Teataja/Scanpix

Operail peatab Tapa depoos vagunite remondi ja koondab 21 töötajat, teatas ettevõte.

„See on meie strateegiline juhtimisotsus, sest näeme, et oluline on suunata senisest enam tööjõudu tasuvamatesse ärisuundadesse, milleks vedurite ehitamine kahtlemata on,“ sõnas Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu pressiteate vahendusel. „Selle ümberkorralduse tulemusena peatame Tapa depoos vagunite remonditeenuse osutamise ja koondame 21 ning suuname ümber- ja täiendõppesse 37 töötajat.“

Ümberõppele lähevad peamiselt keevitajad, automaatikud ja vaguni lukksepad, et asuta tegevusse vedurite ehitamise ärisuunal.

Operaili nõukogu esimehe Kuldar Leisi kinnitusel on tehtud otsusel majanduslikud põhjused. „Operaili remondi äriüksuse Tapa depoo vagunite remonditeenuse osutamine ei ole viimastel aastatel ettevõttele kasumlik olnud, kuna sõltub palju lähiriikide turuolukorrast. Vagunite remontimisel ei saa me konkureerida depoodega, kus tööjõud, materjalid ja varuosad on odavamad,“ selgitas Leis.

Äripäev kirjutas eelmise aasta detsembris, et Venemaal Omski lähedal toimunud rongiõnnetuse üheks põhjustajaks peavad Venemaa ametnikud Operaili Tapa depoodes remonditud vagunit, mistõttu võib riigile kuuluvat ettevõtet halvemal juhul oodata kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuv kahjunõue.

Äripäeva andmetel tahab Venemaa Raudtee nõuda Eesti poolelt 3 miljonit eurot läinud aastal juhtunud rongiõnnetuse kahju hüvitamiseks.

Operaili kinnitusel jätkub Tapa depoos teiste teenuste osutamine endise mahuga. „Vagunite rattapaaride kontrollimine ja formeerimine jätkub ning samuti teostame remonditeenust meie enda tehnohooldepunktidele,“ sõnas Operaili juht Raul Toomsalu. „Me kindlasti tegeleme jätkuvalt edasi kaubaveoga ja vagunite rentimisega ning pöörame lähiaastatel senisest enam tähelepanu digitaliseerimisele ning teenuste viimisele uutele turgudele.“

Operaili äritulu olid eelmisel aastal 72,7 miljonit eurot ning EBITDA 15,7 miljonit eurot. Aasta varem olid need numbrid vastavalt 49,5 ja 5,5 miljonit eurot. Operail teenis eelmisel aastal 9,2 miljonit eurot puhaskasumit