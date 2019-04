Karoli Hindriksi kannapööre pärast 20 aastat: sain kolleegidelt ikka korraliku vihmasaju

Karoli Hindriks alustas ettevõtluses 1999. aastal. Pehmete helkurite tootmine tegi ta kiiresti tuntuks. Foto: Andres Teiss/Jobbatical

Pikka aega ettevõtja ja juhina tegutsenud Karoli Hindriks räägib esmaspäevases Äripäeva raadio saates "Juhi jutud", et tegi oma juhtimisstiilis kaks aastat tagasi kannapöörde – kolleegide tõttu ja abiga.

Juhtimine tuli tema ellu juhuslikult. 16aastaselt alustas ta ettevõtjana, sai tuntuks ning käivitas hiljem näiteks telekanaleid MTV ja Fox. Meeskonnad olid tal küll ümber, kuid alles 20 aastat hiljem ja oma viimases ettevõttes, tööseikluste turgu loovas Jobbaticalis jõudis talle kohale teadmine, et midagi on valesti.

„Hakkasin aru saama, et olen kõik see aeg üksi sebinud. Nüüd saan aru, et mu ümber on targad inimesed ja nemad toovad selle tarkuse, mis aitab mul juhtida,“ selgitas ta saates „Juhi jutud“. „Enne seda oli justkui tunne, nagu peaksin kõik ise ära tegema, ja see peegeldas väga paljuski mu juhtimisstiili – kasutasin väga palju vähem ära inimeste intellektuaalset ja oskuste pagasit, mis mu ümber oli.“

See teadmine tuli aga läbi valu. Kaks aastat tagasi, kui Jobbatical oli saanud kolmeseks, küünarnukitunne oli veel meeles ja töötajaskond mahtus ühe laua taha ära, oli midagi õhus. „Äkki oli selge, et ettevõttes on moraal täiesti maas. Olin vinged inimesed meeskonda toonud, aga millegipärast on nagu jube kehv õhkkond,“ meenutas ta.

Karoli Hindriks räägib 29. aprilli saates "Juhi jutud", kuidas ta enda käitumise ja juhtimise ümber korraldas, mis on selle tulemus ettevõttele ja mida on 20 aastat ettevõtlus- ja juhtimiskogemust talle õpetanud. Saade on Äripäeva raadio eetris kell 12 ja järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee.

Siis otsustati kolleegidega, et tuleb suud puhtaks rääkida. „Tänaseks ma ei ole enam anonüümse tagasiside pooldaja, aga toona küsisin seda. Sain ikka väga-väga korraliku vihmasaju, kuidas minu käitumine, suhtlusviis ja see, kuidas inimesi juhin, ei lase neil oma tööd teha,“ meenutas Hindriks. „Pidin ikka korralikult peeglisse vaatama ja mõtlema, miks see nii on.“

Enda sõnul ei soovinud ta ise sekkudes ja ise tehes halba, vaid see oli harjumus. „Mulle läheb see ettevõte nii palju korda, aga ma ei tajunud, et võtsin sellega oma inimestelt jõu ära,“ rääkis Hindriks. „Seisin siis oma ettevõtte ees ja ütlesingi, et saan aru, et olen selline, ja pean muutuma.“

Jobbatical on töövahendusplatvorm, mis sündis 2014. aastal. Firma on kaasanud riskiinvestoritelt 7 miljonit dollarit ja andis tänavu esimeses kvartalis tööd 31 inimesele. Samal ajavahemikul ulatus käive 60 000 euroni.

Karoli Hindriks valiti läinud aastal taas Euroopa start-up- ja riskikapitalistide kogukonna mõjukamate naiste sekka.