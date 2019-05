Küberohud võivad väike­ette­võttele kalliks maksma minna

Infoturbespetsialist Anto Veldre. Foto: Andras Kralla

Enamik Eesti firmasid pole piisavalt suured andmekaitse­spetsialisti palkamiseks, arvutisse pääsenud pahavara tekitatud kahju võib tuua nii rahalisi väljaminekuid kui ka jätta ettevõtte ilma eluliselt olulistest andmetest.

“Meil on arvutiviirused ja kriminaalne majandus, mis neist elatub – kaudselt on tegemist justkui maksupetturi käitumisega, kes vaatab, kuhu on võimalik kärss vahele panna ja midagi enda huvides ära kasutada,” hoiatas infoturbespetsialist Anto Veldre Äripäeva raadio saates “Teabevara tund”.