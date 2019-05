Uus minister peab vastutama Eesti kuvandi eest

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu president Andre Krull. Foto: Karin Kaljuläte, Ekspress Meedia

Enne veel, kui uus väliskaubandus- ja IT-minister selgus, rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis Nortal ASi juhatuse liige ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu president Andre Krull sellest, millised on tema ootused uuele ministrile.

Enne praktiliste ootuste ja ülesannete kirjeldamist tõstis Krull esile fenomeni, et ministri roll on vastutada nii väliskaubanduse kui ka IT-valdkonna eest. “Eesti väline maine põhineb meie digi-korralduses, mida valitsus on erasektoriga üles ehitanud. Meie digikorraldust ei tee unikaalseks mitte tehnoloogilised lahendused, vaid ühiskondlik usaldus nende lahenduste vastu, mis riigiinfosüsteemide kaudu kodanikeni jõuab," rääkis Krull.