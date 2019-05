Hiina ekspert: kaubandussõda võib olla algus suuremale vastasseisule

"Hiinas on ka selliseid hääli, kes ütlevad, et me oleme jõudnud surnud seisu. Me peame siit kuidagi edasi minema," lausus hommikuprogrammis Leslie Leino, viidates sellele, et majandusraskused võivad tuua kaasa muutusi ka Hiina ühiskonnas. Foto: WU HONG, EPA

"See kaubandussõda võib kasvada üle ideoloogiliseks ja põhimõtteliseks vastasseisuks. Sellepärast, et Hiina süsteem on hoopis midagi muud kui see, mis on meil siin Läänes," rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis Hiinas pikalt elanud ettevõtete nõustaja Leslie Leino.

Üks põhjus, miks hiinlased soovivad Euroopasse ning ka Tallinna–Helsingi tunnelisse raha süstida, on tema sõnul see, et nad soovivad levitada enda standardeid üle maailma ning saada seeläbi enda kätte rohkem võimu.