LHV ei jõua riigifirma IPOt ära oodata

LHV pank kasutab Enefit Greeni aktsiatesse investeerimist juba enda turunduskampaanias, mis tekitab huvilistes küsimuse, kas riigifirma on börsile lähemale jõudnud.

LHV pank kasutab oodatavat Enefit Greeni IPOt juba enda reklaamis. Foto: kuvatõmmis

"Mõtlen, et LHV reklaam pole muidugi midagi kindlat, aga nad ei teeks sellist reklaami, kui neil poleks kindlust, et Enefit Green läheb veel enne jaanipäeva börsile. Valitsuse ja Eesti Energia poolt on seni veel vaikus, ent kauaks?" laekus küsimus Äripäeva toimetusse.

LHV tahtis Eesti näidet

"Kuna tuntuim Eesti ettevõte, mis avalike andmete kohaselt peaks lähemas tulevikus börsile tulema, on Enefit Green, siis tõime ka nende IPO välja kui potentsiaalse koha võimenduse kasutamiseks,“ selgitas LHV pressiesindaja Priit Rum ja lausus, et nad propageerivad LHV võimenduslaenu kasutamist just aktiivsel IPOde perioodil. Uberi, Lyfti ja teiste USA ettevõtete IPOdesse panustamise kõrvale taheti tuua ka Eesti ettevõte.

Enefit Greeni börsile sisenemist on pidevalt edasi lükatud ehkki Tallinna börsi juht Kaarel Ots ütles selle aasta alguses, et ootab Enefitist „küll mitte vähem edu kui Tallinna Sadamast“. Ots ütles siis, et ei näe põhjust, miks peaks sellega üle esimese kvartali ootama. "See küll muidugi ei ole kuidagi minus kinni või minu mõjutada, aga ma tean, et töö selle nimel käib,“ lisas Ots. Nüüd on aga ka esimene kvartal mööda läinud.

Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts märkis, et valitsus on kinnitanud, et Enefit Greeni IPO on uue valitsuskoalitsiooni plaanides. "See on sisse kirjutatud ka värskesse koalitsioonilepingusse. Midagi rohkemat me kommenteerida praegu ei saa ning jagame täpsemat infot, kui aeg selleks on küps,“ ütles ta.

Konkurendi Eleoni üks omanikest Andres Sõnajalg nentis, et Enefit Greeni börsile jõudmine oleks positiivne. "Ainult et loodame, et siis ka mängureeglid muutuvad. Täna riik eelistab oma ettevõtet ja teiste elu teeb põrguks,“ tõdes Sõnajalg.

Sõnajalg hindas, et kui börsile viidaks Enefit Greenist enamus või 100%, muutuksid asjad paremuse suunas. "Siis võib saada sellest normaalne ettevõte, aga kui vähemusosalus, jäävad ilmselt ohjad riigi kätte ja ega ma sealt midagi uut ei looda. See teeb ilmselt olukorra veel segasemaks.“

Eleon vaidleb riigiga Tootsi tuulepargi üle, mille omandamisel oleks Enefit Green börsile sisenemisel veel tugevam. Nimelt passis Eleon Sõnajala sõnul õiget hetke ja taotles 2017. aastal riigivara seaduse alusel olulise majandusinvesteeringu tegemiseks ning riigile olulise majandusarengu eesmärgil Tootsi maa-ala hoonestamist enda tuulikutega. Hiljem tahtis riik korraldada avalikku enampakkumist. „Ilmselgelt oli meie taotlus eespool ja me loodame, et riik menetleb asju võrdselt ehk avalduste esitamise järjekorras,“ ütles Sõnajalg.

Oma ametit kokku võtvas intervjuus ütles endine rahandusminister Toomas Tõniste Äripäevale, et tema eesmärk oli ka Enefit Green börsile viia, kuid kohtuvaidlused takistasid seda.

Sõnajala hinnangul ei tohiks aga vaidlus Enefit Greeni börsile minekut takistada. "Mina arvan, et see ei tohiks takistada, sest nad on nagunii võtnud pea kogu tuuleenergia turu. Küll ka see on vaidlustatud,“ rääkis ta ja lisas, et tema hinnangul on Enefit Greeni jaoks suurem probleem Nelja Energia ostmist puudutav kohtuvaidlus.

Tootsi tuulepargi vaidlus Sõnajala hinnangul nii suur takistus olla ei saa. "Nende käes on nagunii turust 85%, Tootsi lisaks monopolile veel monopoli juurde, mida ei tohiks kindlasti lubada. Teatavasti on uus valitsus väga monopolide vastu, nii palju kui mina olen kuulnud.“