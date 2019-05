Uvicu omanik lubas kaevata Äripäeva laimamise eest kohtusse

Uvicu asutaja Alexander Musarov süüdistab Äripäeva temavastases laimukampaanias ja soovib kohtulikul teel välja selgitada tema hinnangul "räpase meediakampaania" tegelikud kasusaajad. Foto: Indrek Susi

Miljonieurose maksuvõla tõttu ärikeelu alla sattunud Uvicu asutaja Alexander Musarovi hinnangul on Äripäev teda laimanud, mistõttu plaanib ta anda ajalehe kohtusse ulatusliku laimukampaania eest seoses saneerimise nurjumisega. Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimäe sõnul saab ajaleht laimusüüdistust kommenteerida, kui hagi on kohtule esitatud.

Alates 1994. aastast pelmeenide ja lihadelikatesside tootmise aktsiaseltsi UVIC asutaja Alexander Musarov valmistab ette kohtule hagi esitamist ajalehe Äripäev vastu teadlikult valeinformatsiooni ja konkurentide tema reputatsiooni kahjustavate väidete avaldamise eest.

„Me nõuame avalikku vabandamist ja kompensatsiooni tekitatud moraalse ja materiaalse kahju eest. Jutt on karjuvast ajakirjandusliku eetika standardite rikkumisest, mis ei saa jääda karistamata," ütles Musarov pressiteates.

Tema arvates toimus valefaktide ja solvavate väljendite publitseerimine ajalehes Äripäev eesmärgil torpedeerida ASi Uvic saneerimisprotsessi.

„Loodi pretsedent surve avaldamiseks saneerimisotsust vastu võtvale riiklikule struktuurile," leidis Musarov. Kui see surve tema sõnul toimib, siis kannatavad Uvicu arvukad kreeditorid. "Sel juhul võib rääkida otsesest miljonisuurusest materiaalsest kahjust," ütles Musarov.

Tema sõnul on selge, et nii lihtsalt selliseid summasid keegi maha ei kanna. "Kohtuliku arutelu käigus selgitatakse välja tegelikud kasusaajad räpasest kampaaniast, mis on suunatud ASi Uvic ja isiklikult minu vastu," ütles Musarov.

Seejuures lisati pressiteates, et vaatamata survele jätkab Uvic tegevust ja lõpetas mulluse aasta kasumiga. Samuti kinnitatakse pressiteates, et Uvic peab kinni kreeditoridele võlgnevuste tasumiseks kinnitatud plaanist.

Hundimägi: Äripäev pole Musarovit laimanud

Äripäev kirjutas mai alul, et miljonieurose maksuvõlaga Uvicu omanik, pelmeenikuningaks ristitud Alexander Musarov sipleb võlgades, kuhu on ta kaasa vedanud pangad Eestis ja Venemaal, samuti tuntud väikeinvestorid.

Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimäe sõnul pole ärikeelu all oleva Alexander Musarovi asutatud Uvicu raskustest kirjutades avaldanud ebaõiget infot, mistõttu jäävad Äripäevale Musarovi süüdistused arusaamatuks.

"Kui hagi on kohtule esitatud, siis saame ka konkreetsetele süüdistustele vastata. Praegu pole Musarovi saadetud pressiteates ühtegi konkreetset näidet Äripäevas ilmunud valeinformatsioonist," ütles Hundimägi.