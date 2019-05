Õppetunnid, mida õpitakse elus liiga hilja

Elutarkusega on üks probleem – selle omandamine võtab kaua aega. Kahjuks on nii, et kui sa elus juba mõnda asja tead, siis oled teinud ka suuri vigu.

Enamus vigadest on sellised, mida annab parandada. Mõnede puhul on taastumine aga raskem. Sellisel juhul on parim võimalus laenata teiste inimeste elutarkust – sa võid alati toetuda enda kogemustele, aga kindlasti on mõni teine inimene sarnaste asjadega silmitsi seisnud. Tal on võimalik sulle nõu anda ja sinu otsustusprotsessi kergendada.