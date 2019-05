Mis on ühist Tesla auto digitaalsel peerupadjal ja disainmõtlemisel?

Me kõik ootame üha rohkem, tahame kõike kergemini ja odavamalt saada. Kui asjad arenevad kiiresti, siis tavaliselt see areng üha kiireneb, hoogu tuleb üha juurde. Täna tundub viie aasta tagune areng juba väga aeglane. Kasvavad ka klientide ootused, rääkis 20 aastat Stockholmis ja New Yorgis tegutseva teenusedisaini ja innovatsioonibüroo Doberman strateegiajuht Johan Dovelius Pärnu juhtimiskonverentsil.

Agentuur Dobeman aitab firmadel üle maailma nende teenuseid kliendi vajadusest lähtuvalt disainida, tuvastada klientidel võimalusi ja viia ellu innovatsiooni. Teha vajalikud muudatused, et uued tooted turule viia. Muutusi on vaja ka selleks, et muuta firmakultuur kliendikeskseks. Dovelius toonitas, et nende agentuur ka kliendina nõuab firmadelt üha rohkem kliendikeskset mõtlemist.