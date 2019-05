Taani pidurdab Nord Stream 2 ehitust

Aktivistid protesteerivad Nord Streami Venemaaga koos rajatava gaasitoru vastu Põhja-Saksamaal. Foto: Stefan Sauer, AP/Scanpix

Läänemere põhja maha pandava gaasitoru Nord Stream 2 valmimine lükkub vähemalt pool aastat edasi, kuna Taani sunnib selle rajajaid leidma gaasitorule alternatiivset trassi, kirjutab Bloomberg.

Nord Stream 2 pidi valmis saama selle aasta lõpuks. Taani nõudmine leida alternatiivne trass lükkab valmimise 2020. aasta teise poole, teatas Nord Stream 2 Taani Energiaagentuurile.

Ettevõte vaidlustas Taani ameti nõudmise, väites, et see pole seaduslik, kuna nad on juba pakkunud kaks marsruuti.

Taani luba pole aga ainus segav asjaolu. Pooleli on vaidlus Euroopa gaasituru seaduse üle, mis vähendab gaasitoru kasumlikkust.

Nord Stream 2 avaldas oma protesti esmaspäevasel pressikonverentsil Moskvas, kirjutas Kauppalehti. Gaasijuhtme esindajad ei tahtnud spekuleerida, kui palju edasilükkamine maksma võiks minna.

Pressiüritus oligi suunatud eriti Taanile, aga viisakas vormis, kirjutab Kauppalehti. Nord Stream 2 AG projektijuht Hennig Köthe tuletas meelde, et ettevõte saatis esimese taotluse Taani ametile 2017. aasta aprillis, aga vastust pole. „Ootame otsust. Me pole saanud Taanist ehituskeeldu, aga pole ka luba saanud,“ ütles Kõthe.

Gazpromi partnerid on selles projektis Saksa firmad Uniper ja Wintershall, Austria OMV, Briti-Hollandi Shell ja Prantsuse-Belgia Engie. Kõik firmad on investeerinud projekti veidi alla miljardi euro, ülejäänu maksab Gazprom.

„Taani võib Berliini ja Moskva närvi ajada, kuivõrd Taani peaminister on korduvalt väljendanud oma vaenulikkust projekti suhtes,“ ütles Alfa Energy vanemanalüütik Wayne Bryan. „Aga ma usun, et see torujuhe avatakse Euroopa ja Atlandi-ülesest vastuseisust hoolimata.“

Gaasitrass on Euroopa valitsused kahte leeri löönud, millest üks osa Poola juhtimisel on mures liidu kasvavast sõltuvusest Venemaa gaasist ja president Vladimir Putini sekkumisest Ukraina asjadesse. Uus ühendus lubab gaasil Euroopasse voolata Ukrainat läbimata.