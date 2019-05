TV3 omanik ostis ligipääsu poekeskuste klientidele

All Media Eesti juhatuse esimehe Priit Leito sõnul on nende eesmärk jõuda eestlasteni igal hetkel, mil inimesed ärkvel on. Foto: Andras Kralla

TV3 omanikfirma All Media Eesti ostis täna 90% osaluse Eesti suurimas audio- ja siseraadio täisteenuseid pakkuvas ettevõttes Artist Media OÜ.

Artist Media senine suuromanik Priit Laur jätkab 10% osalusega.

Tehingu hinda osapooled ei avalda.

„Artist Media tegevusvaldkond ja positsioon Eesti turul võimaldab All Media Eestil siseneda seni katmata meediaäri valdkonda ning jõuda eestlasteni igal hetkel, mil inimesed ärkvel on. Tunnustame Artist Media aastatepikkust edukat tööd kaubanduskeskustele BTL- ja siseraadio teenuse pakkumisel ning audiolahenduste loomisel, samuti Artist Media tugevat meeskonda ja kõrget organisatsioonikultuuri,“ ütles All Media Eesti juhatuse esimees Priit Leito.

„All Media Eesti toob Artist Mediale uusi võimalusi oma tegevust veelgi laiendada ning mitmed Artisti teenused on kasutatavad ka All Media Eesti raadio- ja telejaamades,“ lisas Priit Laur.

Artist Media on Eesti suurim BTL-, audio- ja siseraadio terviklahendusi pakkuv ettevõte, mis tegutseb 2002. aastast. Artist Media teenused on reklaami müük tõmbekeskuste reklaampindadele ja siseraadiotesse, reklaamklippide tootmine, taustmuusika lahenduste ja soundscape`ide loomine, audio branding ning helisüsteemide projekteerimine, paigaldus ja hooldus.

2018 aastal oli firma käive 1,9 miljonit eurot ja tegevuskasum 270 000 eurot.

All Media Eesti omanikuks on rahvusvaheline varahaldusettevõte Providence Equity Partners, mille alla koonduvad Eestis telekanalid TV3, TV6, 3+, CTC, RTR, Fox, Fox Life ja National Geographics, digitaalne platvorm TVPlay ja TV Play Premium, raadiojaamad Star FM, Power Hit Radio ja Radio Volna, veebireklaami ettevõte All Media Digital ja meediaettevõte Buduaar Meedia.