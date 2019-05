JOKK-korterid pealinna kinnisvaraturul

Pärnu mnt 69 "Erwini maja" Foto: Liis Treimann

Pärnu maantee 69 vana tööstushoone teisel korrusel müüakse elamiseks kortereid, mis on registreeritud büroodena. Turuosaliste sõnul on tegu laialt levinud JOKK-skeemiga, mille eesmärgiks on vältida linna poolt eluruumidele kehtestatud parkimiskohtade nõudeid.

Pärnu maantee vana tehasehoone teisel korrusel tegutses viimati Bamba piljardiklubi. Nüüd on sinna vaheseintega rajatud hulk ruume, mida müügikuulutustes nimetatakse korteriteks, kuid juriidiliselt on tegu büroodega.