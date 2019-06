Raadiohommikus: eraisikud on pankadele taas atraktiivsed

LHV teatas täna suurtehingust: ostetakse ligi poole miljardi euro suurune Danske Eesti laenuportfell. Foto: Andras Kralla

Eestlastele kuuluvad pangad on võtnud sihikule eraisikutest kliendid. Miks on eraisikud muutunud osadele pankadele atraktiivseks ja kuidas võiks selles osas pangandusturg tulevikus muutuda, räägime teisipäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis LHV Grupi juhi Madis Toomsaluga ning Coop Panga juhi Margus Rinkiga.

Lisaks võtame hommikuprogrammis jutuks sularaha ning sellega seonduvad ärivõimalused ja teeme ühe ettepaneku, kuidas valitsus või suuremad linnad võiksid hakata Eesti ettevõtlussõbralikkust mõõtma.

Hommikuprogrammi juhivad Aivar Hundimägi ja Kaspar Allik.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Seekord on luubi all Toomase möödunud kuu tulemused. Üle ega ümber ei saa me ka esmaspäevasest pommuudisest, mille kohaselt ostab LHV Danske eraisikute laenuportfelli. Vaatame veel otsa Swedbanki, Danske ja Tesla aktsiate käekäigule ning viimastele arengutele USA ja Hiina vahelises kaubandussõjas. Stuudios on börsitoimetuse ajakirjanikud Anu Lill, Liina Laks, Kaspar Allik ja Indrek Mäe.

12.00–13.00 "Kullafond". Saates uurime, kuidas edukamalt avalikkuse ees esineda. Külas on 27 aastat Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Kõrgema Lavakunstikooli dotsendina töötanud ja Eesti parimaks meesnäitlejaks valitud Martin Veinmann, kes annab Äripäeva Akadeemia koolitust "Kuidas muuta oma kõne veenvaks ja meeldejäävaks?" Saatejuht on Liis Amor. Saade oli esmakordselt eetris 2018. aasta mais.

13.00–14.00 "Eetris on turundusuudised". Õlleturg on muutumas. Trend näitab suunda tervislikkuse poole ning juuakse maitseküllasemat õlut ja vähem. Samas ei kao kusagile traditsioonilised mainstream-õlled, kuid ka need peavad muutuma. Kuidas turundavad end õlletootjad karmistunud tingimustes ja milline on õlletootjate põhiline reklaamikanal, selgub saatest.

Saates räägime kahe õlletootjaga õllekultuurist, tootearendusest ja turundusest. Stuudios on Eva Maarend, Saku õlletehase turundusjuht, ja Tankeri tegevjuht Jaanis Tammela. Saatejuht on Uku Nurk.

15.00–16.00 "Lavajuttude kullafond". Pärast riigikogu valimisi sai Äripäevast lugeda Raul Rebase arvamuslugu, milles strateegilise kommunikatsiooni ekspert leidis, et EKRE suur häälte arv näitab, kuidas erakonna brändis on toimunud muudatus. Mitte ainult liidrid, vaid ka kolmandad-neljandad-viiendad kohad saavad hääli. See on väga oluline ühiskondlik protsess, ütles Rebane.

Lähme ajas tagasi 2018. aasta oktoobrisse ja kuulame, kuidas tutvustas EKRE poliitiline nõunik Urmas Espenberg kommunikatsioonijuhtimise aastakonverentsil EKRE strateegiat, mis, nagu nüüd teame, oli võidukas.

