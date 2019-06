Eesti idufirma kaasas raha Aasiasse minekuks

Realeyesi põhitegevus on inimeste emotsioonide ja tähelepanutaseme mõõtmine veebikaamera abil Foto: Realeyes

Emotsioonide mõõtmise tehisintellekti loonud Eesti idufirma Realeyes kaasas investeeringuga 11 miljonit eurot, mida kasutatakse ettevõtte laienemiseks Aasia turule.

Investeerimisvoorus kogutud 11 miljonit eurot kasutatakse ettevõtte laienemiseks Jaapanisse, kus on maailma suuruselt kolmas reklaamiturg, teatas ettevõte. Eesmärk on arendada tehnoloogiat ka turundussektorist kaugemale ja laieneda uutesse valdkondadesse nagu targad linnad, vaimne heaolu ja robootika. Täna on enam kui pooled Realeyes 78 töötajast hõivatud teadus- ja arendustegevusega.