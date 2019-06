Urve Palo läheb Olympicult turgu võtma

Urve Palo läks pärast ettevõtlusministri kohalt tagasi astumist ja poliitikast lahkumist uut tööd otsima. Poolteist kuud hiljem sai ta vastuse. Foto: Liis Treimann, Postimees/Scanpix

"Kui ma võrdlen meid meie põhikonkurendi Olympicuga, siis meil on olemas kõik võimalused, et oma käivet ja turuosa oluliselt kasvatada," kirjeldab Urve Palo oma uut tööd kasiinofirmas Novoloto.

Äripäeva hommikuprogrammile antud intervjuus ütles Palo, et kui ta esmaspäeval alustas, siis mõtles hommikul, mis siis nüüd teha. "Täna on kolmas päev ja mul on juba nii palju tegemist, et hea tunne on ausalt öeldes käised üles käärida ja tööd teha," rääkis ta.