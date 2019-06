Raadiohommikus: eestlaste näotuvastusest, olukorrast Venemaal ja Coop Panga börsiletulemisest

Möödunud nädalal investoritelt 11 miljonit eurot kaasanud Eesti IT-firma Realeyes kaasasutaja, Londonis elav Martin Salo räägib teisipäevases hommikuprogrammis näotuvastuse tulevikust ja sellest, mida ta arvab Eestis toimuvast. Foto: Postimees/Scanpix

Möödunud nädalal investoritelt 11 miljonit eurot kaasanud Eesti IT-firma Realeyes kaasasutaja, Londonis elav Martin Salo räägib kell 8 näotuvastuse tulevikust ja sellest, mida ta arvab Eestis toimuvast. Vastuse saab küsimus, kas 2017. aastal Eesti IT-firmade seas kõrgeimat, pea 9000eurost kuupalka maksnud Realeyes Eestis üldse edasi tegutsema jääb.

Esmaspäeval börsile tuleku plaanid avalikustanud Coop Panga juht Margus Rink räägibki kell 7.30 neist plaanidest. Loodame teda üllatada vähemalt ühe küsimusega.

Venekeelse majanduslehe Delovõje Vodemosti peatoimetaja Polina Volkovaga räägime pärast 8.30 uudiseid enneolematust ühtsusepuhangust Venemaa ajakirjanduses, mis lahvatas pärast ajakirjanik Ivan Golunovi vahistamist.

Äripäeva raadio hommikut veavad teisipäeval Priit Pokk ja Meelis Mandel.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Külas on Coop panga juht Margus Rink, kellelt uurime ettevõtte börsiplaanide kohta. Kuigi pakkumise prospekt, maht ja hind ei ole veel teada, küsime, mille jaoks raha kaasatakse, mis on ettevõtte konkurentsieelis, miks peaks investor LHV, Swedbanki ja SEB asemel eelistama Coop panka jm. Saadet juhivad Liina Laks ja Kaspar Allik.

12.00–13.00 "Sisuturundussaade". Kuidas muutub juhtimiskultuur? Mis on Fontese coach'iva mentorluse programm mentoritele ja menteedele? Miks võiks organisatsioon suunata oma juhte Fontese programmis osalema? Stuudios on Fontese partner Piret Jamnes, Fontese juhtivkonsultant Tiiu Allikvee ja Omniva juhatuse liige Jaan Sildam. Saatejuht Andres Panksepp.

13.00–14.00 "Cleantech". Rohetehnoloogiast on seekord kõnelemas Fortum Eesti juhatuse esimees Margo Külaots. Räägime innovatsioonist energiatööstuses ja roheenergia tulevikust ning sellest, kuhu üleüldse energimajandus maailmas liigub. Tutvustame põnevamaid lahendusi, mis on Fortumi rahvusvaheliselt start-up-konkursile saabunud, ning mis valdkonnas võiksid Eesti noored ettevõtjad oma ideid veel neile pakkuda.

Teises saateosas vaatame sisse probleemidele Ida-Virumaal ning uurime Margo Külaotsalt kui ühelt Eesti suurimalt energeetikaasjatundjalt, mis võiks olla lühema- ning pikemaajalised lahendused selles regioonis. Saatejuht on Mart Valner.

15.00–16.00 "Kullafond". Saade on salvestatud konverentsil "Äriplaan 2019".

Esimesena saab sõna Harju Elektri juhatuse esimees Andres Allikmäe. Tema juhitavat pika ajalooga ettevõtet on tunnustatud ambitsioonikal kasvamisel, kohanemisel ja arenemisel, mis teeb silmad ette nii mõnelegi alustajale ja mis ei lase ennast laiatarbetõdedega kirjeldada.

Teises saatepooles intervjueerib Meelis Mandel Vjatšeslav Leedot. Ta on rääkinud, et on oma olemuselt laisk ning labidaga kraavi kaevamise asemel mõtleks, kuidas seda efektiivsemalt teha, kas ekskavaatori või muu seadmega. Laisad viivad elu edasi, arvab Leedo. Kullafondi kuuluv saade oli esmakordselt eetris detsembris 2018.

Kuulake raadiot 92,4 MHz või siit.