Ülemiste keskus krabab KFC endale

Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits üritab tulla vastu klientide nõudmisele ja rendib välja pinna KFC-le. Foto: Liis Treimann

Homme avab uksed uuenenud Ülemiste keskus, kuhu sügisel tuleb kiirtoidukett KFC, ütles keskuse juht Guido Pärnits.

Äripäeva teemaveebile Kaubandus.ee antud intervjuus ütles Pärnits, et Ülemiste keskus uuris enne laiendustööde algust klientidelt, milliseid toitlustusettevõtted soovivad nad keskuses näha. Enim nimetati Vapianot ja KFCd (Kentucky Fried Chicken).

Pärnitsa sõnul tulevad mõlemad toitlustuskohad nende uuenenud keskusesse. "Vapiano avab enda restorani juunis ning KFC sügisel," ütles keskuse juht.

Seni on meedias ringelnud info, et KFC avab Tallinnas restorani suve hakul, kuid asukohta avalikkuses ei teatud.

KFC frantsiisi õigused Baltimaades kuuluvad Apollo Groupile, milles hiljuti kasvas Margus Linnamäe suurosalusega firma UP Investi osalus 55 protsendilt 80 protsendile. UP Investis on Linnamäe osalus 78 protsenti ja Ivar Vendelinil 20 protsenti.

Konkurents pole hoogu pidurdanud

Pärnitsa sõnul ei ole Ülemiste keskus pidanud konkurentsi kasvades – naaberkrundile kerkis T1 Mall of Tallinn – ja osaliselt ka remonditingimustes töötades rendi hinnas alla tulema. Tema sõnul läheb Ülemiste keskusel hästi: enne T1 avamist suudeti põhirentnikega lepingud ära pikendada. See, et ankrutel oli usk Ülemiste keskusesse, andis Pärnitsale kindlustunnet, et nad teevad õiget asja.

Pärnits ütles, et ilusaid hooneid oskab igaüks ehitada, kellel on raha ja hea arhitekt, kuid niikaua, kui sinna ei suudeta sisu sisse panna, on raha pandud lihtsalt betooni. "Meie suurim tugevus ei ole ülimalt tänapäevane disain, kuid meil on sisu. Näha on, et kauplused ja kliendid seda hindavad. Tänapäeva rentnik vaatab palju rohkemat kui ainult nelja seinaga ruumi ja rendi hinda," lausus ta. Pärnits ütles, et rentnike jaoks on väga tähtis, millised kauplused on ümberringi, kuidas liiguvad kliendid keskuses ja kas keskusel on hing.

Pärnits soovib veel keskusesse saada spordiklubi. "Meil on pind valmis ehitatud ning praegu kompame maad, kes siia võiks tulla. Meil endal mõned eelistused on," rääkis keskuse juht.

Miks mitte ka hotell või raamatukogu

Pärnitsa sõnul mõtlevad nad ka juba järgmise laienduse peale, kuid praegu väga mänguruumi ei ole ning ei ole mõtet võidu joosta sellega, millises keskuses rohkem kauplusi on. "72 000 ruutmeetrit rendipinnaga keskus on Euroopa mõistes juba ülisuur," märkis ta.

Tema sõnul ei ole mõtet kauplusi juurde teha, sest kui tuleb mõni uus rõiva-, elektroonika- või spordikauplus, siis sellest ei muutu suurt midagi. Eesti turg on suhtes elanike arvu ja kaupluste kvaliteedi poolest juba väga heal tasemel.

Küll aga on Ülemiste keskusesse võimalus juurde tekitada lisateenuseid – näiteks tervise- ja munitsipaalteenused, raamatukogu ning miks mitte hotellid. "Mida inimene vajab, siis seda saab ka ühe katuse all pakkuda," lisas ta. Pärnitsa sõnul areneb Ülemiste City keskkond ning väga oluline kliendibaas tuleb sealt.

Järgmine laienemine võiks tema sõnul tulla viie aasta pärast ning siis võiks kogu Ülemiste piirkond omavahel kokku saada. "See ei ole ainult Ülemiste keskuse projekt, vaid kogu piirkonna koostöö – Ülemiste City, lennujaam, Rail Baltic, miks mitte ka Tallinna–Helsingi tunnel ja Ülemiste järve avamine linnarahvale. See tuleb kõik üheks tervikuks teha. Kuid see võtab aega ja raha ning ka kõikide osaliste tahtmist. Samuti peab linn siin kompromisse tegema," rääkis Pärnits.

